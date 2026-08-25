UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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25.08.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth fällt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 396,83 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 396,83 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'488 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 395,63 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 397,80 USD. Zuletzt wechselten 64'767 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,49 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,06 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2026 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,76 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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