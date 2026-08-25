Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’521 0.5%  SPI 20’414 0.5%  Dow 53’487 0.1%  DAX 26’267 0.6%  Euro 0.9369 0.2%  EStoxx50 6’453 0.1%  Gold 4’643 -0.2%  Bitcoin 63’592 0.4%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amazon-Aktie fällt: Tech-Riese baut Logistikzentrum für hohen Millionenbetrag um
NVIDIA und Micron im Aufwind: Wie Amazon und Alphabet mit Rekord-Investitionen die Chip-Branche befeuern
SpaceX-Aktie: Trump sicherte sich Anteilsscheine wenige Tage nach dem IPO
Suche...
ETF Sparplan

UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth fällt am Dienstagnachmittag

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth fällt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 396,83 USD.

UnitedHealth
318.06 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 396,83 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'488 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 395,63 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 397,80 USD. Zuletzt wechselten 64'767 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,49 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,06 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,76 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UnitedHealth Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

15:21 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
15:08 Logo WHS DAX über 26.000: Ifo-Überraschung zündet die nächste Rallye?
11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
10:24 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’061.91 19.52 SEBWZU
Short 15’380.30 13.63 SYBB4U
Short 15’932.49 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’521.28 25.08.2026 17:08:33
Long 13’886.29 19.93 SDBL0U
Long 13’543.44 13.63 S1BXZU
Long 12’997.59 8.97 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.