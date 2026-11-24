Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 344,51 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'030 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 346,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 334,00 USD. Bisher wurden via New York 533'817 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 34,00 Prozent Luft nach oben. Bei 256,00 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 34,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,02 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 13.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 113.16 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 20.01.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 20,61 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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