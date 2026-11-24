|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von UnitedHealth. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 344,51 USD nach oben.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 344,51 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'030 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 346,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 334,00 USD. Bisher wurden via New York 533'817 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 34,00 Prozent Luft nach oben. Bei 256,00 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 34,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,02 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 13.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 113.16 Mrd. USD gelegen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 20.01.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 20,61 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktie im Minus: Gewinnziel erneut angehoben
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
20:27
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York: Dow Jones klettert (finanzen.ch)
|
16:29
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones stürmt schlussendlich vor (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones hebt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: US-Börsen uneinheitlich -- SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel höher, US-Techtitel verlieren. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.