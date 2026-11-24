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24.11.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 339,89 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 339,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'701 Punkten steht. Die UnitedHealth-Aktie zog in der Spitze bis auf 341,38 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 334,00 USD. Zuletzt wechselten 217'625 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 461,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. 35,81 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,02 USD aus. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 112.69 Mrd. USD, gegenüber 113.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,41 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 20.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 20,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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