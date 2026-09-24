UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verteuert sich am Donnerstagabend

Das Papier von UnitedHealth legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 372,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'413 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 374,74 USD. Mit einem Wert von 371,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197'944 UnitedHealth-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,00 USD am 28.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 45,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,06 USD aus. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2026 19,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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