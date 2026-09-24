Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’383 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9416 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’270 -0.4%  Bitcoin 69’857 0.3%  Dollar 0.8283 0.4%  Öl 106.4 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie vor Wechsel: Neue Chefjuristin rückt in Konzernleitung auf
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
ETF Sparplan

UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Donnerstagnachmittag fester

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von UnitedHealth konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 373,01 USD.

UnitedHealth
308.56 CHF 1.74%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 373,01 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'333 Punkten liegt. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 373,50 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 371,92 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 88'038 UnitedHealth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. Gewinne von 23,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,06 USD. Am 16.07.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 112.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111.62 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 13.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 19,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten