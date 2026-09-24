UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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24.09.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von UnitedHealth konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 373,01 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 373,01 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'333 Punkten liegt. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 373,50 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 371,92 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 88'038 UnitedHealth-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. Gewinne von 23,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,06 USD. Am 16.07.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 112.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111.62 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 13.10.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 19,81 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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