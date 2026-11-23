Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 335,20 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'727 Punkten realisiert. Bei 321,00 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 321,31 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 797'709 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 461,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 37,71 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,02 USD ausgeschüttet werden. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 2,59 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 113.16 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 112.69 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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