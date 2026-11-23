|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von UnitedHealth
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 335,20 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 335,20 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'727 Punkten realisiert. Bei 321,00 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 321,31 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 797'709 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 461,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 37,71 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,02 USD ausgeschüttet werden. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 2,59 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 113.16 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 112.69 Mrd. USD.
Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktie im Minus: Gewinnziel erneut angehoben
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
20:27
|UnitedHealth Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von UnitedHealth (finanzen.ch)
|
20:03
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
18:00
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones hebt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
|
16:29
|UnitedHealth Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von UnitedHealth (finanzen.ch)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 geht zum Start des Montagshandels nahezu durch die Decke (finanzen.ch)
|
16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- US-Börsen schliesslich fester -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. Die Wall Street war in Feierlaune. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.