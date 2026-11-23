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23.11.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von UnitedHealth
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 334,20 USD.
Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 334,20 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'707 Punkten liegt. Bei 321,00 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 321,31 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 425'640 UnitedHealth-Aktien.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 27,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 256,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,40 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,02 USD. Am 13.10.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,56 USD, nach 2,59 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,41 Prozent zurück. Hier wurden 112.69 Mrd. USD gegenüber 113.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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