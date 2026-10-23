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23.10.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend schwächer
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 417,62 USD.
Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 417,62 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'278 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 416,37 USD. Bei 424,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 234'747 UnitedHealth-Aktien.
Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 9,53 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 256,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,00 USD, nach 8,73 USD im Jahr 2025. Am 13.10.2026 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent auf 112.69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 20.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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