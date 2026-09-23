UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Mittwochabend schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 369,95 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'588 Punkten steht. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 366,00 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 370,00 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 281'307 Aktien.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 30,80 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,06 USD aus. Am 16.07.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 112.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 111.62 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 13.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,81 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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