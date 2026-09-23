UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 368,52 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'762 Punkten liegt. Bei 366,00 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 370,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 140'645 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 25,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 30,53 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,04 USD, nach 3,74 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 112.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 111.62 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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