UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth wird am Dienstagabend ausgebremst

Um 20:26 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 373,95 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'885 Punkten steht. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 372,50 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 380,00 USD. Zuletzt wechselten 250'143 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 461,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 31,54 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,06 USD belaufen. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 112.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 19,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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