UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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22.09.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth behauptet sich am Nachmittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 377,70 USD.
Die UnitedHealth-Aktie kam im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 377,70 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'834 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 380,58 USD. In der Spitze büsste die UnitedHealth-Aktie bis auf 375,70 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 380,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120'633 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 32,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 112.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 13.10.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,81 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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