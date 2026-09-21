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21.09.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagabend stärker

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagabend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von UnitedHealth. Zuletzt ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 377,29 USD.

UnitedHealth
310.54 CHF 0.33%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 377,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'062 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die UnitedHealth-Aktie sogar auf 378,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 377,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 204'238 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 18,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,15 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112.03 Mrd. USD im Vergleich zu 111.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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