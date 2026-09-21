UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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21.09.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 374,75 USD.
Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 374,75 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'918 Punkten notiert. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 374,25 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 377,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79'000 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 31,69 Prozent Luft nach unten.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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