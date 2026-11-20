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20.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 345,19 USD nach oben.
Das Papier von UnitedHealth konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,5 Prozent auf 345,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 48'592 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 347,44 USD. Bei 342,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1'024'205 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 33,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 256,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 25,84 Prozent sinken.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,02 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 13.10.2026. Das EPS lag bei 4,56 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 113.16 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UnitedHealth am 20.01.2027 präsentieren.
Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,61 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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