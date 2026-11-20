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20.11.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,8 Prozent auf 346,24 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 346,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'225 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 347,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 342,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 544'868 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (256,00 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,06 Prozent.
Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,02 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 13.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 112.69 Mrd. USD, gegenüber 113.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,41 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,61 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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UnitedHealth am 20.11.2026
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