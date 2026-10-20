UnitedHealth Aktie News: Anleger schicken UnitedHealth am Abend ins Plus

Um 20:26 Uhr stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 420,38 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'462 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 422,35 USD zu. Bei 409,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 607'683 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 8,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 64,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,00 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 13.10.2026 vor. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,74 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 112.69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2027 erfolgen.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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