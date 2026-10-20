UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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20.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verteuert sich am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 415,94 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 415,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'505 Punkten steht. In der Spitze gewann die UnitedHealth-Aktie bis auf 417,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 409,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 225'240 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (461,62 USD) erklomm das Papier am 17.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,98 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,00 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 13.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,97 Prozent auf 112.69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2027 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 20,47 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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