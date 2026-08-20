UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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20.08.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit Verlusten
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 385,43 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 385,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'848 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 384,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 388,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 291'396 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 461,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,77 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,00 USD am 28.03.2026. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 33,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,06 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.10.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,72 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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