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20.08.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 390,39 USD.

UnitedHealth
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Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 390,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'107 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 392,65 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 388,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109'771 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 15,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 52,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,06 USD belaufen. Am 16.07.2026 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 112.03 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 111.62 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 09.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 19,72 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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