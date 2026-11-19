Um 20:26 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 4,7 Prozent auf 333,32 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'341 Punkten steht. In der Spitze büsste die UnitedHealth-Aktie bis auf 324,70 USD ein. Bei 351,69 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 1'097'693 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,49 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,00 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 13.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 2,59 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 113.16 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 20.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2026 20,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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