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19.11.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 341,22 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 341,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'932 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 340,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 351,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 307'515 UnitedHealth-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 35,29 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 24,98 Prozent Luft nach unten.
Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2025 mit 8,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,00 USD je Aktie ausschütten. Am 13.10.2026 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 2,59 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 113.16 Mrd. USD umgesetzt.
Am 20.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2026 20,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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