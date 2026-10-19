UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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19.10.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 404,53 USD nach oben.
Die UnitedHealth-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 404,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'042 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 408,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 399,69 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 367'919 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. 14,11 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,72 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. UnitedHealth liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 112.69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111.62 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,45 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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