UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit roter Tendenz

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 389,81 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'469 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 386,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 394,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 425'616 Stück.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 256,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 34,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 09.10.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2026 19,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen