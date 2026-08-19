UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Die UnitedHealth-Aktie kam im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 393,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'610 Punkten tendiert. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 396,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 392,15 USD. Mit einem Wert von 394,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137'726 Stück gehandelt.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,23 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 256,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. Am 16.07.2026 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 09.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 19,72 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen