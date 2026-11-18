Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 9,7 Prozent bei 352,03 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'167 Punkten notiert. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 351,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 386,81 USD. Bisher wurden heute 864'489 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 31,13 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 256,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Abschläge von 27,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,00 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 13.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 2,59 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 112.69 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte UnitedHealth am 20.01.2027 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2026 20,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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