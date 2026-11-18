Um 16:28 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 372,54 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'286 Punkten steht. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 371,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 386,81 USD. Bisher wurden heute 281'629 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 461,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,91 Prozent. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,00 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. UnitedHealth liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,59 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 112.69 Mrd. USD, gegenüber 113.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,41 Prozent präsentiert.

Am 20.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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