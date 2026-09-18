UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Kurseinbussen

Die UnitedHealth-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 374,61 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'658 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 372,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 375,97 USD. Zuletzt wechselten via New York 874'443 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 461,62 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 31,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 111.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen