UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Kurseinbussen
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 374,61 USD.
Die UnitedHealth-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 374,61 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'658 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 372,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 375,97 USD. Zuletzt wechselten via New York 874'443 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 461,62 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 31,66 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 111.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,81 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
18.09.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)