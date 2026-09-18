UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Im New York-Handel kam die UnitedHealth-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 375,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 376,82 USD. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 372,50 USD. Bei 375,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 790'548 Stück.

Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 23,01 Prozent zulegen. Bei 256,00 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,78 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. Am 16.07.2026 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112.03 Mrd. USD im Vergleich zu 111.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,81 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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