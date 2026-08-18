Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’128 -0.8%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’468 -1.0%  Gold 4’344 -1.6%  Bitcoin 52’502 0.5%  Dollar 0.8128 0.2%  Öl 90.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amazon-Aktie stürzte auf 6 Dollar: Was Jeff Bezos aus dem Dotcom-Crash gelernt hat
Darum gibt es bei Franken, Euro und US-Dollar kaum Bewegung
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Suche...

UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Dienstagabend um Nulllinie

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Dienstagabend um Nulllinie

Die Aktie von UnitedHealth hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die UnitedHealth-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 395,30 USD.

UnitedHealth
321.51 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

Bei der UnitedHealth-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 395,30 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'377 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 398,64 USD. In der Spitze büsste die UnitedHealth-Aktie bis auf 394,82 USD ein. Bei 397,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 267'902 Aktien.

Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,00 USD am 28.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 35,24 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. Am 16.07.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,72 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UnitedHealth Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:44 Logo WHS Wall Street kippt! So trade ich die Nasdaq-Korrektur LIVE
11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’891.86 19.86 S3PBUU
Short 15’202.95 13.82 SMYBKU
Short 15’750.15 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’318.04 18.08.2026 17:30:00
Long 13’716.34 19.59 SPB50U
Long 13’396.53 13.62 SVBOKU
Long 12’839.18 8.91 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Depot im Blick
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.