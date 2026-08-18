UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Dienstagabend um Nulllinie

Bei der UnitedHealth-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 395,30 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'377 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 398,64 USD. In der Spitze büsste die UnitedHealth-Aktie bis auf 394,82 USD ein. Bei 397,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 267'902 Aktien.

Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,00 USD am 28.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 35,24 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. Am 16.07.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,72 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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