UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 396,65 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'417 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 398,64 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 397,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98'782 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. 16,38 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 54,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 111.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.10.2026 vorlegen.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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