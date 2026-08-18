UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 396,65 USD.
Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 396,65 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'417 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 398,64 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 397,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98'782 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. 16,38 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 54,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 111.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.10.2026 vorlegen.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
18:00
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse New York: Dow Jones gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
17.08.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth fällt am Abend (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.