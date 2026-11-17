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17.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verzeichnet am Dienstagabend Verluste
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,7 Prozent auf 392,56 USD nach.
Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 4,7 Prozent auf 392,56 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'767 Punkten realisiert. Die UnitedHealth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 389,11 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 399,23 USD. Zuletzt wurden via New York 336'044 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 256,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 53,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,00 USD aus. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 2,59 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 20.01.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2026 20,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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