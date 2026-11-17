Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,2 Prozent auf 390,51 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'229 Punkten liegt. In der Spitze büsste die UnitedHealth-Aktie bis auf 389,11 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 399,23 USD. Zuletzt wechselten 167'919 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. 18,21 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,44 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. Am 13.10.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,59 USD je Aktie erzielt worden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.69 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 20.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie im Minus: Gewinnziel erneut angehoben

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben