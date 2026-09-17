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17.09.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagabend fester

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagabend fester

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 379,39 USD zu.

UnitedHealth
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Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 20:26 Uhr 1,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'816 Punkten steht. In der Spitze gewann die UnitedHealth-Aktie bis auf 380,39 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 376,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 222'025 UnitedHealth-Aktien.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 21,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 32,52 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,06 USD aus. Am 16.07.2026 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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