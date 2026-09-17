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17.09.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag freundlich

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 377,69 USD.

UnitedHealth
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Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 377,69 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'785 Punkten tendiert. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 379,92 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 376,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 80'355 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 256,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 47,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2025 mit 8,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,06 USD je Aktie ausschütten. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,81 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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