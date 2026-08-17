UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth fällt am Abend

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 394,03 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'486 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 391,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 398,57 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 372'046 Aktien.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 35,03 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,03 USD. Am 16.07.2026 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2026 19,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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