UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Montagnachmittag südwärts

Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 397,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'563 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 394,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 398,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 148'695 Stück.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 35,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,03 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 6,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 3,74 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 112.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,72 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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