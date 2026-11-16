Um 20:26 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 409,74 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'624 Punkten liegt. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 415,13 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 412,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 204'595 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,66 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,00 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 13.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 113.16 Mrd. USD umgesetzt worden.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 20.01.2027 vorlegen.

Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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