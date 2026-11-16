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16.11.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zieht am Montagnachmittag an
Die Aktie von UnitedHealth zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 412,18 USD.
Um 16:28 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 412,18 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'968 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 415,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 412,00 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121'559 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,99 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 256,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 61,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,00 USD, nach 8,73 USD im Jahr 2025. UnitedHealth liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 112.69 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UnitedHealth am 20.01.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,60 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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