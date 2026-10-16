UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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16.10.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend im Minusbereich
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 401,93 USD nach.
Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 401,93 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'886 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 395,59 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 411,52 USD. Bisher wurden heute 614'544 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,31 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,00 USD belaufen. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 112.69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111.62 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.01.2027 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,38 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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