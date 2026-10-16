UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 399,14 USD.
Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 399,14 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'402 Punkten steht. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 395,59 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 411,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 378'131 Stück.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 15,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 256,00 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 55,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,00 USD aus. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.69 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 20.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,38 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktie im Minus: Gewinnziel erneut angehoben
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
16.10.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
16.10.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fester (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
UnitedHealth am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.