UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth wird am Nachmittag ausgebremst

Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 399,14 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'402 Punkten steht. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 395,59 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 411,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 378'131 Stück.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 15,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 256,00 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 55,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,00 USD aus. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.69 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,38 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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