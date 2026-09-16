UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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16.09.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: Anleger schicken UnitedHealth am Abend ins Plus
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 378,29 USD.
Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 378,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'031 Punkten notiert. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 380,20 USD zu. Bei 375,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220'072 UnitedHealth-Aktien.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,00 USD am 28.03.2026. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 47,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 112.03 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 111.62 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,76 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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