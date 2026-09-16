UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 379,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'894 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 380,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 375,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 107'656 UnitedHealth-Aktien.

Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 21,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,06 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 3,74 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112.03 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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