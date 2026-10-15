UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Um 20:26 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 410,23 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 414,11 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 401,59 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 725'798 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 461,62 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,53 Prozent. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,60 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,00 USD. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.69 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 20,31 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie im Minus: Gewinnziel erneut angehoben

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben