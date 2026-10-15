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15.10.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Nachmittag fester

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 406,60 USD zu.

UnitedHealth
330.41 CHF 1.55%
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Das Papier von UnitedHealth konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 406,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'923 Punkten liegt. In der Spitze gewann die UnitedHealth-Aktie bis auf 409,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 401,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 346'556 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,53 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 37,04 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,00 USD aus. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 20.01.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 20,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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