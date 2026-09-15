UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Dienstagabend mit Kurseinbussen

Die UnitedHealth-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 376,86 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'020 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der UnitedHealth-Aktie ging bis auf 375,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 383,55 USD. Zuletzt wurden via New York 248'991 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 18,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 19,76 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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