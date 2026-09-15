UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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15.09.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gibt am Dienstagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 378,08 USD ab.
Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 378,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'913 Punkten steht. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 377,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 383,55 USD. Zuletzt wurden via New York 89'596 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,10 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 112.03 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.62 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,76 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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