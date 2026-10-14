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14.10.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochabend stärker

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochabend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 391,43 USD zu.

UnitedHealth
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Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,6 Prozent auf 391,43 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'443 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 395,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 382,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 600'649 UnitedHealth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,93 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 256,00 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 52,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,95 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,73 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.10.2026 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.69 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UnitedHealth am 20.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2026 20,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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