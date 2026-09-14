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14.09.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagabend auf grünem Terrain

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 383,75 USD zu.

UnitedHealth
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Die UnitedHealth-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 383,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'454 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 386,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 381,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 282'184 UnitedHealth-Aktien.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 16,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,00 USD ab. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 49,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,06 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,73 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,76 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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