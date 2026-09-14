UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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14.09.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Montagnachmittag stärker
Die Aktie von UnitedHealth zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 383,68 USD.
Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'315 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 385,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 381,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 131'509 UnitedHealth-Aktien.
Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,31 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (256,00 USD). Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 49,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 112.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent gesteigert.
Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 19,76 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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